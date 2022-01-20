«Ход истории не повернуть вспять»: МИД России о возможности восстановления СССР

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий». Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что у России, как и у США, а также других стран, есть законные интересы, в том числе в сфере безопасности.

Напомним, что в декабре прошлого года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз».