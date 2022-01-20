Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси

Россия хочет нормализации отношений с Грузией, но этот процесс должен быть "улицей с двусторонним движением". Об этом говорится в сообщении МИД России, передает ТАСС.

"Россия была вынуждена пойти на упомянутые ограничения, реагируя на известную провокацию грузинских радикалов. При этом мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей - все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику", - отмечает российское внешнеполитическое ведомство.