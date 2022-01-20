Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 22 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит около 0 градусов, днем - 5-7 градусов тепла, в Баку ночью составит около 0 градусов днем – 5-7 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 768 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный, местами с усилением.
Температура воздуха ночью - 2-7 градусов мороза, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 8-13 градусов, в высокогорьях ночью - 14-18 градусов, днем - 0-5 градусов тепла.