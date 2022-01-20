В Азербайджане смягчены условия назначения страховых выплат по безработице

Отменен и 3-месячный период ожидания после даты регистрации трудоспособных лиц в качестве безработных для назначения страховых выплат. Таким образом, страховые выплаты будут назначаться сразу после того, как человек, потерявший работу, обратится с соответствующим заявлением.

Внесенные президентом Ильхамом Алиевым изменения в закон «О страховании от безработицы» являются еще одной мерой поддержки и социальной защиты безработных. С новыми изменениями несколько смягчены условия назначения страховых выплат по безработице, а для лиц, уволенных в связи с истечением срока трудового договора, требуемый стаж сокращен с 36 до 30 месяцев.

Смягчены условия назначения страховых выплат по безработице: срок требуемого стажа сокращен на 6 месяцев, а срок ожидания – 3 месяца с момента окончания трудового договора – отменен, указывается в сообщении Минтруда Азербайджана.

Отметим, что страховые выплаты по безработице выплачиваются в 3 случаях:

- при увольнении со стороны работодателя;

- при сокращении штата сотрудников;

- при истечении срока трудового договора.

Для проверки права на получение страховых выплат по безработице требуется регистрация в подсистеме «занятость» (при обращении в центры занятости населения или территориальные отделения занятости).

Если для человека не удается найти подходящую работу, ему присваивается статус безработного, а после его регистрации в качестве безработного он подтверждает размещенное в системе соответствующее заявление. Гражданину, в свою очередь, сообщается о решении о назначении или об отказе в выплате страхового возмещения.

В ведомстве также сообщили, что в 2020 году в законодательство были внесены изменения, согласно которым страховая выплата по безработице распространяется и на лиц, ставших безработными в результате окончания трудового договора. За последний год страховые выплаты по безработице назначены 3,7 тыс. человек.