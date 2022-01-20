Закажите BirKart онлайн и заработайте 22 AZN
Новые держатели самой популярной карты рассрочки страны BirKart смогут заработать при первом платеже. Согласно условиям новой акции, клиенты, заказавшие карту BirKart Umico, BirKart Cashback или BirKart Miles онлайн, получат бонус в размере 22 AZN за первую оплату на сумму не менее 20 AZN.
Акция продлится до 15 февраля 2022 года, она распространяется на онлайн-покупки, покупки в рассрочку и оплаты через POS-терминалы. Каждый новый владелец BirKart может воспользоваться предложением только один раз в течение 30 дней после оформления карты.
Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая карта рассрочки), BirKart Cashback (рассрочка/кешбэк), BirKart Miles (рассрочка/мили) и BirKart Umico (рассрочка/кешбэк/бонусы). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кешбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционирует более 10 000 точек партнерской сети BirKart, и их количество беспрерывно растет.
Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.