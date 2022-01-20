Закажите BirKart онлайн и заработайте 22 AZN

Новые держатели самой популярной карты рассрочки страны BirKart смогут заработать при первом платеже. Согласно условиям новой акции, клиенты, заказавшие карту BirKart Umico, BirKart Cashback или BirKart Miles онлайн, получат бонус в размере 22 AZN за первую оплату на сумму не менее 20 AZN.

Акция продлится до 15 февраля 2022 года, она распространяется на онлайн-покупки, покупки в рассрочку и оплаты через POS-терминалы. Каждый новый владелец BirKart может воспользоваться предложением только один раз в течение 30 дней после оформления карты.