Теперь из-за скупки азиатскими странами растут цены на уголь

По крайней мере одна партия австралийского угля с погрузкой в феврале перешла к другому владельцу по цене 300 долларов за метрическую тонну в пятницу, по словам трейдеров, которые видели транзакции на платформе globalCOAL. Трейдеры отмечают, что это один из самых дорогих грузов, когда-либо перевозившихся, и он может подтолкнуть индексы спотовых цен выше рекордно высокого уровня октября прошлого года.

Цены на уголь растут, так как трейдеры в Азии спешат запастись на зиму из-за опасений задержек с поставками из Индонезии и продолжающегося глобального дефицита энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

Рынок морского энергетического угля находится в беспорядке после того, как Индонезия, крупнейший в мире экспортер, объявила о прекращении экспорта в январе, чтобы пополнить запасы на электростанциях, испытывающих нехватку топлива. По словам трейдера, хотя с тех пор страна выпустила ограниченное количество поставок, этот шаг, тем не менее, вызвал некоторые спотовые закупки для покрытия задержек с доставкой.

В частности, японские коммунальные предприятия находятся на рынке в поисках угля с поставкой в феврале и марте, но, по словам двух трейдеров, в Тихоокеанском регионе не так много спотовых поставок.

Это второй скачок цен на уголь за несколько месяцев. Прошлой осенью нехватка электроэнергии в Китае привела к масштабным перебоям с электроэнергией в экономике № 2 мира, что привело к рекордному импорту, который подтолкнул цены к историческим максимумам. Исторический бум внутреннего производства помог снизить цены к концу года.

Ранее сообщалось, что Китай скупил большую часть запасов продовольствия в мире: по данным Минсельхоза США, на складах республики хранится 50 процентов пшеницы и более 60 процентов риса и маиса от всех запасов в мире.