В Гейчае покончила с собой 34-летняя учительница
Жительница села Арабджабирли Гейчайского района совершила суицид, передает АПА.
Инцидент призошел сегодня в городе Гейчай.
Гульнар Юсифова, 1988 года рождения, покончила с собой, отравившись в своем доме. О причинах самоубийства Г.Юсифовой, работавшей учительницей в средней школе села Арабджабирли и у которой осталось 3 детей, пока не известно.
Тело женщины доставлено в Гейчайское районное отделение Республиканского объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.