Обвал на рынке криптовалют

На мировом рынке криптовалют в ночь с 20 на 21 января произошел обвал, передает Meta. Стоимость большинства популярных криптовалют упала на 6-9%. В частности, цена самого популярной криптовалюты – биткоина – достигла минимума за полгода — 38 536 долларов.

Биткоин ночью упал почти на 8%, этериум — вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации за последние 24 часа подешевела на 9%.

В целом вследствие этого обвала рынок криптовалют потерял 147 миллиардов долларов, а капитализация сократилась на 7,1%