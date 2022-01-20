Хлопок упал. Чиновники поехали за помощью

Ульвия Худиева, собкор 14:14

В Азербайджане планируется реализовать совместный с Турцией проект по развитию хлопководства и повышению урожайности хлопчатника. Приступить к его осуществлению предполагается с февраля этого года. Как сообщают турецкие СМИ, на днях делегация сотрудников Министерства сельского хозяйства Азербайджана и фермеров посетила Научно-исследовательский институт хлопка «Назилли» в провинции Айдын. Встречая специалистов по сельхозкультурам из Азербайджана, директор института Мустафа Корай Шимшек подчеркнул, что сотрудничество с азербайджанскими хлопкоробами осуществляется уже 10 лет, но совместных проектов до сих пор не было.

«Основная цель визита – продолжить начатую работу в рамках нового проекта, обсудить имеющиеся проблемы и найти пути их решения с учетом того, что в Азербайджане есть определенные сложности с выращиванием хлопка», - сказал директор института. Корай Шимшек сообщил, что первоначальный вариант турецко-азербайджанского хлопкового проекта уже готов. Основное внимание в нем направлено на вопросы селекции, генетики и биотехнологии хлопководства, качества клетчатки и семян, агротехники выращивания этой ценной технической культуры, создания системы семеноводства. Турецкая сторона в настоящее время определяет инфраструктуру реализации проекта, который на днях будет представлен главе азербайджанского Минсельхоза Инаму Керимову.

Ожидается, что подготовка к старту проекта завершится в феврале этого года и тогда же начнется претворение его в жизнь. Руководитель турецкого института проблем хлопководства уверен, что урожайность хлопка в Азербайджане будет увеличена уже на начальном этапе реализации проекта. Между тем наряду с урожайностью будут предприняты меры для улучшения и других показателей выращивания культуры. «Урожайность азербайджанского хлопка намерены повысить турецкие специалисты. А наши текстильные компании станут закупать всю продукцию, производимую в братской стране. Азербайджан будет экспортировать хлопок на основании запросов турецких текстильщиков – как по качеству, так и по объему», - отметил Шимшек. Текстильная промышленность Турции достаточно развита, но часть потребностей страны в хлопке удовлетворяется за счет импорта. Страна ежегодно импортирует хлопка на почти 2 миллиардов долларов. Хотя здесь и имеется собственное производство этой сельхозкультуры, его возможностей недостаточно для удовлетворения потребностей текстильной промышленности. Так что Турция заинтересована в азербайджанском хлопке и будет всемерно способствовать развитию этой отрасли.