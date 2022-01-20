В Баку презентовали посвященный Отечественной войне сайт Zefer.az

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21 января в Центре Гейдара Алиева прошла презентация веб-сайта Zefer.az, посвященного победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Как сообщает haqqin.az, мероприятие, проведенное при модераторстве главного советника отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Хумай Гасымовой, началось с минуты молчания в память о погибших в Отечественной войне. Затем участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный веб-сайту. Заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Саадет Юсифова отметила, что по поручению президента Азербайджана для увековечивания памяти шехидов был создан сайт Zəfər, а до этого - сайт Memorial.az.

Юсифова сообщила, что логотип сайта включает три элемента, символизирующих путь победы, пройденный нашим народом за 44 дня. "Эта историческая победа, одержанная под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, является победой каждого из нас. Это живой эпос национальной гордости, борьбы, упорства азербайджанского народа, объединенного железным кулаком во имя единой идеи, единого дела. Наша победа в Отечественной войне становится главным фактором, формирующим национальную идентичность современного Азербайджана". Юсифова подчеркнула, что открытие коммуникаций в формате "3+3", в том числе Зангезурского коридора, обеспечит Азербайджану доступ к открытым морям, а восстановление транспортных связей с Нахчываном объединит тюркский мир и в итоге еще больше повысит региональные перспективы и значимость нашей страны в мегарегионе на ближайшие 10 лет. Создаваемая новая сеть региональных коридоров, став гарантом мира, позволит диверсифицировать возможности Азербайджана в этой области, значительно повысит экономическую мощь, транзитный потенциал нашей страны, изменит геоэкономическую карту региона.

"Наша миссия - передать эту хронику Победы будущим поколениям посредством записи и съемки, донести до мира всю информацию из первоисточника, как есть, без искажений. Именно на это направлена миссия портала Zəfər, деятельность которого осуществляется в энциклопедическом формате на трех языках". Председатель правления Центра социальных исследований, председатель комитета Милли Меджлиса Захид Орудж отметил, что азербайджанский народ не только положил конец 30-летней оккупации, но и сумел умело изменить имеющие 300-летнюю историю региональные и международные условия во имя борьбы за справедливость, утвердить свою военную победу за одним столом с силами, которые веками определяли его судьбу на других площадках. Заместитель главного редактора сайта azvision.az Сабина Гасанова представила сайт zefer.az. Было отмечено, что идея и концепция сайта принадлежат Администрации президента Азербайджана. Дизайн и программирование выполнены компанией Webcoder, сбор и разработка контента - компанией Azvizion. Сайт, состоящий из 12 разделов, 4000 страниц по 62 подразделам, 7765 фотографий и 757 видео, является виртуальной хроникой 44-дневной Отечественной войны и охватывает все основные события, происходившие в военной, политико-дипломатической, информационной и общественной сферах в те дни.