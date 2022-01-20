Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Женеве, передает РИА Новости.

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон настроен решать проблемы с Москвой мирно, но не ждет больших результатов от встречи в Женеве.

«Вы правы, мы не ожидаем разрешения разногласий здесь сегодня, но я надеюсь и ожидаю, что сможем посмотреть, остается ли открытым диалог и дипломатия. Мы настроены на решение (проблем) таким путем и на решение наших разногласий мирно», - сказал Блинкен в начале переговоров с Лавровым.