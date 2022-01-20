В 2021 году Азербайджан посетили 791,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, это на 0,5% меньше, чем в 2020 году, сообщили в Государственной пограничной службе.

«В 2021 году в Азербайджан прибыли 791,8 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 167 стран, это на 0,5% меньше, чем годом ранее. 82% прибывших составили мужчины, 18% - женщины», - указали в ведомстве.

Больше всего Азербайджан в 2021 году посещали граждане России, Турции, Ирана и Грузии. При этом число граждан РФ, посетивших Азербайджан в 2021 году, увеличилось на 14,7%, Турции – на 23,3%, Ирана – на 72,2%, тогда как число граждан Грузии, посетивших страну, снизилось на 66%, Узбекистана – на 20,3%, Казахстана – на 18,5%.

Ведомство отмечает, что в прошлом году по сравнению с 2020 годом число прибывших в Азербайджан из стран ЕС увеличилось на 53,8%, составив 35,4 тыс. человек, из стран Персидского залива – на 43,7% (159 тыс. человек), из стран СНГ – на 8,9% (297,7 тыс. человек).