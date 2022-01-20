Убийца Талькова арестован спустя 31 год

Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей, передает "Коммерсант".

Такая мера была принята для подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после убийства переехал в Израиль.

Также следствие собирается юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности.