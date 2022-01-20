Убийца Талькова арестован спустя 31 год
Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей, передает "Коммерсант".
Такая мера была принята для подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после убийства переехал в Израиль.
Также следствие собирается юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности.
Дело продвинулось благодаря личному контролю главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.
Ранее в управлении СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте 57-летнего Шляфмана, которого обвиняют в убийстве Талькова в 1991 году. 14 октября 2021 года СКР переквалифицировал его действия с убийства по неосторожности на убийство, совершенное общеопасным способом.
По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" во время концерта произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и певцом Игорем Тальковым, а также его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Последний вырвал из рук Малахова револьвер системы "наган" и выстрелил в коллегу, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.