Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank

Желаете, чтобы ваши средства приносили вам больший доход? Учитывая запросы клиентов, Yelo Bank запускает подарочно-депозитную акцию. Кампания относится к физическим лицам, открывшим новый минимальный вклад от 1000 AZN до 31 марта.

Ваш депозит, приносящий доход до 11% годовых, не только надежно защищен в Yelo Bank, но и принесет вам подарок:

• Yelo Light карта при сумме депозита до 100 000 AZN (или эквивалент),

• При наличии 100 000 AZN (или эквивалент) и более в подарок будет выдана карта Yelo Premium.

Валюта карты может быть выбрана по желанию клиента. Депозиты могут быть размещены на срок до 36 месяцев, а продление срока происходит автоматически. Также возможно получать ежемесячный доход от депозита на карту.

Подарочная карта также принесет прибыль клиентам. С помощью карты Yelo Light клиенты смогут получать доход до 6% годовых на остаток средств и до 8% на Premium карту. Преимущества на этом не заканчиваются. Клиенты также могут зарабатывать посредством данных карт осуществляя траты. С помощью указанных карт можно получить кешбэк до 1.5% годовых от всех платежей по POS-терминалам внутри страны.

Спешите воспользоваться яркой кампанией, которая принесет вам больше денег! Вклады, размещенные в Yelo Bank, страхуются в соответствии с правилами фонда страхования вкладов.

Для информации: https://bit.ly/ylsbtr

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на номер 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и вам обязательно ответят! Вы также можете заказать желаемый кредит с помощью онлайн кредитного калькулятора.

Yelo Bank - яркий банкинг!