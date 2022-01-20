Ханлар Велиев: 99% военных преступлений раскрыто
«В Азербайджане раскрыто 99% военных преступлений». Об этом сообщил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.
Прокурор подчеркнул, что благодаря особому вниманию к законности и обоснованности возбуждения уголовных дел, деятельности, направленной на всестороннее, полное и объективное расследование всех дел, находящихся в производстве, правильно построенной методике и тактике расследования, грамотно проведенным следственным действиям, требуемому уровню процессуального руководства, а также профессионализму и упорству сотрудников, 99% зарегистрированных преступлений, в том числе 100% преступлений против жизни и здоровья, были раскрыты.