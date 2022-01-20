В Казахстане начнется передел месторождений

В Казахстане нужно провести ревизию месторождений в стране и изъять неиспользуемые для того, чтобы передать их инвесторам, готовым вкладывать в них средства. Такое поручение дал правительству 21 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов», — сказал Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса, его цитирует Интерфакс.

По его словам, если месторождение взято «впрок, следует изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги».

Отметим, что Казахстан после России занимает второе место по величине запасами нефти и по величине нефтедобычей среди бывших республик СССР.