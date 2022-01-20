Бакинская школа закрылась из-за коронавируса

В Баку средняя школа №45 переходит на дистанционный формат обучения из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили haqqin.az в Управлении образования столицы, в соответствии с заключением Центра гигиены и эпидемиологии очный формат обучения в школе № 45 был заменен на дистанционной сроком на 14 дней.

Для более надежной защиты учащихся и педагогического персонала школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществляется регулярный мониторинг исполнения соответствующих правил.