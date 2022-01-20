Генпрокуратура о незаконной вырубке деревьев в районах Азербайджана

«Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать систематические меры для соблюдения законов в сфере охраны окружающей среды и привлечения к ответственности виновных в их нарушении». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки, предпринятой Управлением внеуголовных производств Генпрокуратуры, нашли подтверждение факты вырубки 56 деревьев на территории Исмаиллинского и Геранбойского районов, а также города Ширван.

В частности, установлено, что в результате халатного отношения должностных лиц государственных учреждений и муниципалитетов к возложенным на них законодательством обязанностям по защите растительности и принятию мер по недопущению нарушений закона имела место незаконная вырубка деревьев, приведшая к нанесению ущерба окружающей среде в размере 14 тысяч 630 манатов.