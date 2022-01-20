Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева состоялось заседание по уголовному делу бывшего генпрокурора и экс-посла Эльдара Гасанова.

На заседании было объявлено судебное решение, согласно которому Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы с запретом занимать должность в течение трех лет после отбывания срока наказания, а все его имущество подлежит конфискации.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине, бывший генпрокурор Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого. Ему были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, совершенная в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (неиспользование средств государственного бюджета по назначению), а также по статье 313 (должностное мошенничество).