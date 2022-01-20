Лукашенко: Беларусь должна извлечь урок из событий в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна извлечь урок из происходивших в начале января в Казахстане событий, передает ТАСС.

«Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок - не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы. Хватит всем. Не дай бог, это произойдет у нас. Это главный урок», - заявил журналистам белорусский лидер.

По его словам, за событиями в Казахстане стояли спецслужбы определенных стран.

«Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане, но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят – скажут», - добавил Александр Лукашенко.