«Карабах» проиграл сербскому клубу и сыграет с польским

Сегодня футбольный клуб « Карабах » проводит сразу два контрольных матча на сборах в Анталье.

Первая игра уже состоялась. В ней лидер Премьер-лиги встречался с сербским клубом «Бачка Топола», который занимает 10-е место в своем национальном чемпионате, и уступил со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 62-й минуте.

Сегодня вечером «Карабах» встретится с польским «Шленском». Напомним, в первом матче на сборах в Турции агдамцы сыграли вничью 0:0 с румынским «Газ Метаном».

25 января «Карабах» также проведет два матча. Соперники – словацкий «Татран» и польская «Висла» из города Краков.

Как известно, «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола преодолел групповую стадию в еврокубках и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций с французским «Марселем». Игры состоятся 17 и 24 февраля. Первая встреча пройдет во Франции.