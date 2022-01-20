Военный прокурор Азербайджана о пропавших без вести в ходе войны
«В Азербайджане приняты необходимые меры для установления личности лиц, погибших в ходе боевых операций». Об этом заявил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.
Как отметил Х.Велиев, сотрудниками Военной прокуратуры совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности проведены интенсивные оперативно-следственные мероприятия, неотложные следственные действия, многочисленные экспертизы.
«Поисковые группы, состоящие из сотрудников Министерства обороны и МЧС, регулярно проводили работу в этом направлении. На сегодняшний день установлены личности 2 908 лиц, в том числе пропавших без вести военнослужащих, тела которых переданы их семьям. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления местонахождения шести пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы ведут регулярную работу», - генерал-лейтенант юстиции.