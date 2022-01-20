Киргизия передала ноту Казахстану

"В ходе встречи была вручена нота касательно гражданина Киргизии Сыдыкова Ч.Ш., в которой выражена обеспокоенность киргизской стороны действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов Казахстана по применению неправомерных действий в отношении указанного гражданина, повлекших за собой тяжкий вред здоровью", - указывает МИД Киргизии.

Кроме того, как добавили в МИД, было обращено внимание на необходимость проведения тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц, а также выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Ч.Сыдыкова.

Гражданин Киргизии Чолпонбек Сыдыков, который пропал во время беспорядков в городе Алматы (Казахстан), нашелся через 11 дней после исчезновения. Как сообщил генеральный консул Киргизии в Алматы Назарали Арипов, у мужчины имеются переломы обеих ног и ребер. Ранее власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками известного музыканта-джазмена Викрама Рузахунова по подозрению в причастности к терроризму, а днем позднее в связи с задержанием граждан республики в Казахстане.