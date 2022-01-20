Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с закупками фонда «Самрук-Казына» — государственного инвестиционного холдинга Казахстана, совет по управлению которым возглавляет первый президент страны Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.

«Особое внимание стоит уделить закупкам фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены — с этими фактами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения — последуют жесткие решения», — сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что выражение «Платон мне друг, но истина дороже» имеет для него ключевое значение, и это относится ко всем вопросам.

«Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем. Самрук-Казына» — это громоздкая непрозрачная структура, где происходят назначения политически значимых людей. Неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание. тот список вопросов приводит к возмущению общества, как впрочем и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию», — заявил глава государства.