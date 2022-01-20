Цифровой Leobank прошел отметку в 100 000 клиентов

В течение одного дня мобильным приложением Leobank пользуются 35 400 клиентов, а в неделю число активных пользователей достигает 81 000 человек. Это неудивительно, так как команда Leobank разработала очень удобное приложение, благодаря которому клиент имеет возможность удобно управлять всеми своими тратами. Кроме того, за весь период работы банк провел более 3,200,000 транзакций на сумму более чем 200,000,000 AZN. И что немаловажно, Leobank уже начислил своим клиентам кешбэк на сумму более 260,000 AZN.

Вследствие того, что Leobank не работает с партнерами и начисляет кешбэк из собственных средств, клиенты получают возможность совершать покупки в любой точке мира, получая при этом гарантированный кешбэк. Для этого нужно всего лишь ежемесячно выбирать по 2 категории, по которым пользователь планирует получать кешбэк.

Кроме всего прочего, Leobank постоянно старается предоставлять своим клиентам самое высококлассное обслуживание, для чего применяется политика постоянного контакта и высочайшей скорости исполнения. Служба поддержки работает в режиме 24/7 и оперативно реагирует на запросы пользователей. Связаться с банком можно в любой момент позвонив по короткому номеру *7773, а также воспользовавшись популярными мессенджерами Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger. Квалифицированные специалисты ответят на любые вопросы относительно предоставляемых Leobank услуг.

Стать клиентом Leobank, получив заветную черную карту, очень просто и совершенно бесплатно! Для этого нет необходимости заполнять и подписывать кучу бумаг или часами простаивать в очередях. Leobank доставляет карту прямо на дом (или другой указанный вами адрес) в заранее оговоренное время, а также при желании её можно забрать в любом филиале Unibank в городах Баку, Сумгаит или Гянджа.