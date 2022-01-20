ПКК организует занятия для вербовки детей
Террористы ПКК пытаются завлечь детей в Сирии в свои ряды, организуя для них внешкольные курсы, сообщает Anadolu со ссылкой на англоязычное интернет-СМИ «Аль-Монитор».
Согласно данным издания, в конце 2021 года террористы организовали компьютерные курсы для молодежи в городе Амуда на севере Сирии. Однако в действительности целью пособников террористов было завлечь молодежь в свои ряды.
По окончании курсов две молодые девушки покинули свои дома и примкнули к террористам. Две слушательницы курсов и соседка, попавшая под их влияние, влились в ряды террористической организации ПКК 21 ноября 2021 года. Однако позже одна из них под давлением семьи вернулась домой, две другие все еще занимаются террористической деятельностью.
По словам тети одной из девушек, активистки - Шамс Антар, террористы если не силой оружия, то косвенным путем завлекают детей в свои ряды. Антар на протяжении длительного времени борется с вербовкой детей в регионе. Она также отметила, что ПКК специально организует курсы музыки, компьютерных навыков, рисования или иностранных языков, чтобы завербовать молодых девушек.
«На курсах террористы внушают детям собственную идеологию», - утверждает Антар.
Правозащитница отмечает, что за вербовку детей отвечает специальная структура в составе террористической организации - «Революционная молодежь» (Ciwanen Soresger).
«Детей обманом завлекают в свои ряды, а затем отправляют в Иран, Турцию, Ирак или Сирию, где орудует ПКК», - добавила Антар.