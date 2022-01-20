ПКК организует занятия для вербовки детей

Террористы ПКК пытаются завлечь детей в Сирии в свои ряды, организуя для них внешкольные курсы, сообщает Anadolu со ссылкой на англоязычное интернет-СМИ «Аль-Монитор».

Согласно данным издания, в конце 2021 года террористы организовали компьютерные курсы для молодежи в городе Амуда на севере Сирии. Однако в действительности целью пособников террористов было завлечь молодежь в свои ряды.

По окончании курсов две молодые девушки покинули свои дома и примкнули к террористам. Две слушательницы курсов и соседка, попавшая под их влияние, влились в ряды террористической организации ПКК 21 ноября 2021 года. Однако позже одна из них под давлением семьи вернулась домой, две другие все еще занимаются террористической деятельностью.