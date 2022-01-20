Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:12

Как выяснилось на очередном судебном заседании по делу еще одной банды экс-министра нацбезопасности Эльдара Махмудова ОПГ Следственного управления МНБ генерала Мовлама Шихалиева, к числу их многочисленных преступлений следует прибавить и незаконный арест около 10 лет назад двух бизнесменов, которые всего лишь завезли из Китая на продажу пиротехнические средства и клейкую декоративную ленту. Подчиненные Шихалиева по его указанию товар конфисковали, заявив, что это контрабанда, однако вещественным доказательством вины бизнесменов хлопушки и фейерверки не стали – всю партию «чекисты» продали на рынке за 650 тысяч манатов, а выручку передали своему генералу. Об этом на судебном заседании рассказал Сардар Исмаилов, один из пострадавших предпринимателей.

Отметим, что журналистов на судебный процесс не допускают, хотя соответствующего решения на этот счет нет. В результате представители СМИ вынуждены наблюдать за громким делом со стороны, выясняя подробности происходящего в зале суда у адвокатов и потерпевших. Напомним, на скамье подсудимых помимо самого Мовлама Шихалиева находятся руководители когда-то возглавляемого им управления Вусал Алиев, Ясин Мамедов и Сахиб Алекперов. Как утверждал на суде С.Исмаилов, завезенную в марте 2013 года из Китая продукцию он со своим партнером Орханом Абдуллаевым поначалу собирался реализовать в Грузии. Однако из-за некоторых проблем это не получилось, а поскольку ввоз в Азербайджан пиротехники запрещен, решили сбыть свой товар в Иран. Причем грузинская таможня выдала все полагающиеся документы на транзит товаров в ИРИ через территорию Азербайджана, и груз в полном соответствии с таможенным законодательством отправился на Астаринский пограничный пост. Под контролем, между прочим, таможенников. Однако дальше Газаха он не попал… «Наш товар забрали в Баку, а нас - в МНБ…» По дороге в Астару груз был задержан сотрудниками МНБ, которые объявили его контрабандным. «Наш автомобиль сопроводили на стоянку в Газахе. Там товар выгрузили и даже составили опись под контролем таможенников. Однако ничего незаконного обнаружено не было. Но эмэнбешников это никак не устраивало, они насильно, чуть не вступив в рукопашную с таможенниками, отправили нашу пиротехнику в Баку. Нас же доставили прямиком в изолятор МНБ и три дня пытались заставить признать товар контрабандным. Нашего «признания» они не добились, однако передали дело в суд, где нас так же наскоро приговорили к трем месяцам лишения свободы…», - рассказал С. Исмайлов.

Между прочим, тогдашний заместитель председателя Таможенного комитета Аскер Абдуллаев в ответ на запрос генерала о происхождении «контрабандного» груза написал ему, что бизнесмены никакие не преступники, а настоящие преступники – сотрудники МНБ, незаконно задержавшие товар и не имевшие никакого права вмешиваться в международные грузоперевозки, осуществляемые Азербайджаном. «Дашь деньги – отпустим, не дашь - здесь и сгниешь…» Но и после этой отповеди не абы кого, а высокопоставленного таможенного чиновника Исмайлова с Абдуллаевым не освободили. Пострадавший от рук мошенников в погонах предприниматель уверяет, что это сейчас, в ожидании приговора, троица из МНБ прикидывается белой и пушистой, а тогда тот же Ясин Мамедов вел себя, как настоящий бандит: «Они настолько обнаглели, что смеялись над нами, когда мы пытались что-то говорить о законности. У них было одно и на уме, и на языке: «Дашь деньги – мы тебя отпустим, не дашь - здесь и сгниешь…». По словам С.Исмаилова, он с обидой вспоминает, как потерял с таким трудом заработанные деньги. Он рано лишился отца и с младых лет работал, чтобы прокормить семью. Начинал разнорабочим на рынке, потом благодаря природной сметливости наладил свою торговлю, завязал контакты с Китаем. Так мало того, что все отобрали, еще и деньги вымогали. На рынке, утверждает бизнесмен, тоже действовали «эмиссары» из МНБ, собирая с торговцев мзду... А в ходе так называемого «следствия» чекисты, покопавшись в телефонах задержанных, звонили всем подряд знакомым бизнесменов, угрожая привлечь их к «делу» и вымогая деньги. «Они звонили, угрожали и отбирали деньги у людей, которые мне задолжали на рынке. В итоге Ясин Мамедов взял у меня 50 тысяч долларов и 2 тысячи манатов, у Орхана Абдуллаева - 50 тысяч манатов, от Афсала Гасаналиева получил 32 тысячи манатов, а от Джахангира Мамедова 80 тысяч. А Эльман Масимов и Меджид Ангубазов вообще провели в тюрьме год, поскольку у них не нашлось денег. Более того, Эльмана и Меджида жестоко избили и заставили оговаривать людей…»