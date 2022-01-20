В Баку зачитали приговор повредившим памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву вандалам

В отношении Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в нападении на памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву в столице, избрана мера пресечения в виде полицейского контроля. Такое решение было принято по итогам сегодняшнего процесса в Сабаильском районном суде.

Оба мужчины были отпущены на свободу и переданы под полицейский контроль.

Напомним, что 18 января в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района, были задержаны подозреваемые в совершении преступления – 30-летний Вугар Тагизаде и 25-летний Аллахверди Мамедли. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 221 (Хулиганство) и 246 (Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса.