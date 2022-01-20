За день до старта на Евро Азербайджан остался без основного вратаря

Отдел спорта 17:18

Завтра сборная Азербайджана по футзалу проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Нидерландах. Первый соперник – сборная Грузии. К сожалению, перед стартом на Евро у нашей команды серьезные проблемы с составом. Сегодня стало известно, что тесты на COVID-19, взятые у основного вратаря команды Ровшана Гусейнли и натурализованного бразильца Галло, оказались положительными. У обоих игроков также взяли ПЦР-тесты, результаты которых будут известны завтра утром. Если они окажутся негативными, то футболисты смогут принять участие в матче с Грузией.

В данный момент Гусейнли и Галло находятся в отеле на карантине и не примут сегодня участия в предматчевой тренировке. Карантин по законам, установленным в Нидерландах, продлится семь дней. Ранее по итогам сданных тестов на карантин были посажены два других игрока сборной Азербайджана – Эдуардо Боргес и Рафаэль Вилела. У первого был зафиксирован «позитив», а у второго – сомнительный результат. Но в более поздних тестах этих игроков коронавирус обнаружен не был, а потому оба футболиста уже в лагере национальной команды. Есть потеря и по причине травмы. Выбыл из строя Эманоэль Жоао Родригес. Повреждение оказалось серьезным, а потому УЕФА разрешил заменить игрока. Вместо Родригеса в заявку было внесено имя Хади Ахмади.