Из-за холодов в Азербайджане резко возросло потребление газа

По его словам, за сутки было израсходовано 42,269 миллиона кубометров газа. Из них 24,961 миллиона кубометров пришлось на Баку и Апшерон, остальные 17,308 миллиона кубометров - на регионы.

В четверг, 20 ноября, объем потребления природного газа в Азербайджане увеличился на 2,696 миллиона кубометров по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщил начальник центрального диспетчерского отдела и контроля режимов ПО «Азеригаз» Расим Ахмедов в ходе очередной акции «Открытые двери», проведенной с представителями СМИ.

Начальник отдела оперативной службы объединения 104 Халида Шимшек, доведя до сведения представителей СМИ последние статистические данные о процессе обновления лимита природного газа по стране, отметила, что эта работа полностью завершена. Начальник юридического департамента Вугар Эйвазов ответил на вопрос представителей СМИ о том, при каких обстоятельствах сотрудникам ПО разрешается заходить в дом абонента. Начальник департамента, обратившись к абонентам, сообщил, что сотрудники ПО имеют право приближаться только к счетчику, однако по приглашению самого потребителя в связи с какой-либо услугой могут войти в частный жилой дом или квартиру. То есть, согласно действующему законодательству, сотрудники «Азеригаз» не могут войти в дом без разрешения гражданина.

Еженедельная акция «Открытые двери» транслируется в прямом эфире на странице ПО в Facebook, что наряду с представителями СМИ помогает рядовым гражданам найти ответы на интересующие их вопросы. Начальник отдела газификации и развития Теймур Джафаров в ходе прямой трансляции разъяснил вопросы, адресованные гражданами в связи с газификацией населенных пунктов и новых жилых массивов. По словам начальника отдела, в соответствии с программой на 2022 год планируется газифицировать около 110 населенных пунктов и новых жилых массивов.