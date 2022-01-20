Блинкен о выборе, перед которым стоит Россия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором «переговоров или конфликта». Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, который ведет к миру и безопасности. Или путь, который приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению. США и наши союзники и партнеры в Европе готовы к любому варианту", - заявил Блинкен.