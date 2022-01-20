Генпрокуратура требует ареста Порошенко

Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения в виде личного обязательства в отношении пятого президента Украины народного депутата Петра Порошенко по делу о незаконном снабжении углем из ОРДЛО, передает «Украинская правда».

Прокуроры будут настаивать на применении относительно подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен (около 35 миллионов долларов).