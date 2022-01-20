В Агджабеди открылась новая школа фото
Сегодня состоялась церемония открытия нового учебного корпуса, построенного для полной средней школы имени М.Улуханова в селе Сарыджалы Агджабединского района.
В Минобразования Азербайджана haqqin.az сообщили, что в церемонии открытия приняли участие советник министра образования Эльнур Насибов, глава Исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов и начальник Управления образования Агджабединского района Исмаил Гасанов.
Участники церемонии сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, затем ознакомились с условиями, созданными в школе.
Новопостроенная школа рассчитана на 360 мест. Всего в ней 16 классных комнат, 3 лаборатории, 2 кабинета технологии, кабинет информатики, кабинет допризывной подготовки молодежи, класс для дошкольной подготовки, актовый зал на 216 мест, спортивный зал, библиотека и столовая на 120 мест.