Азербайджанская компания PMD Hospitality показала свои отели на выставке в Дубае
9-15 января на международной выставке Dubai Expo 2020 компания PMD Hospitality с гордостью представила ведущие оздоровительные отели и центры реабилитации Азербайджана - Chenot Palace Gabala, Gashalti Health Hotel Naftalan, Garabagh Resort & Spa Naftalan, Chinar Hotel & Resort Naftalan, Lankaran Springs Wellness Resort, Qalaalti Hotel & Spa и пятизвездочные отели для отдыха и бизнес-путешействий Excelsior Hotel & Spa Baku и Shamakhi Palace Sharadil.
Основной целью PMD Hospitality на Dubai Expo 2020 было рассказать посетителям выставки об уникальных лечебных свойствах природных ресурсов Азербайджана, с помощью которых лечат гостей в медицинских центрах отелей. Уже с первого дня стенды PMD Hospitality в павильоне «Азербайджан» стали объектом пристального внимания. Представители компании презентовали посетителям разнообразные виды лечебной нафталановой нефти, проводили процедуры с использованием нафталановых аппликаций, рассказали о целебных свойствах минеральной воды "Нафтсу" (Галаалты) и благотворном влиянии на организм природных термальных источников Истису (Ленкорань). Посетителям международной выставки, гостям со всего мира было интересно узнать о лечении заболеваний с использованием передовых медицинских технологий и незаменимых легендарных природных ресурсах Азербайджана.
В отелях Garabagh Resort & Spa, Chinar Hotel & Resort, Gashalti Health Hotel в Нафталане можно пройти курс лечения нафталановой нефтью.
В велнесс-отеле Qalaalti Hotel & Spa представлено лечение минеральной водой "Нафтсу"
В оздоровительном отеле Lankaran Springs Wellness Resort лечебные термальные ванны Истису.
В отеле Chenot Palace Gabala можно пройти программы по детокс-методикам культового врача диетолога Анри Шено.
Обо всем этом, а также об оборудованных по последнему слову науки и техники медицинских центрах отелей и самое главное - о живительной захватывающей дух красоте природы родного Азербайджана было расказано нашими соотечетсвенниками на всемирной выставке.
«Экспо-2020» в Дубае
Международная выставка, которая впервые прошла на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, по многим причинам считается одной из самых важных в истории подобных экспозиций. В «Экспо-2020» в Дубае принимали участие более 190 стран.