Азербайджанская компания PMD Hospitality показала свои отели на выставке в Дубае

9-15 января на международной выставке Dubai Expo 2020 компания PMD Hospitality с гордостью представила ведущие оздоровительные отели и центры реабилитации Азербайджана - Chenot Palace Gabala, Gashalti Health Hotel Naftalan, Garabagh Resort & Spa Naftalan, Chinar Hotel & Resort Naftalan, Lankaran Springs Wellness Resort, Qalaalti Hotel & Spa и пятизвездочные отели для отдыха и бизнес-путешействий Excelsior Hotel & Spa Baku и Shamakhi Palace Sharadil.

Основной целью PMD Hospitality на Dubai Expo 2020 было рассказать посетителям выставки об уникальных лечебных свойствах природных ресурсов Азербайджана, с помощью которых лечат гостей в медицинских центрах отелей. Уже с первого дня стенды PMD Hospitality в павильоне «Азербайджан» стали объектом пристального внимания. Представители компании презентовали посетителям разнообразные виды лечебной нафталановой нефти, проводили процедуры с использованием нафталановых аппликаций, рассказали о целебных свойствах минеральной воды "Нафтсу" (Галаалты) и благотворном влиянии на организм природных термальных источников Истису (Ленкорань). Посетителям международной выставки, гостям со всего мира было интересно узнать о лечении заболеваний с использованием передовых медицинских технологий и незаменимых легендарных природных ресурсах Азербайджана.