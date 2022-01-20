Водителей предупредили в связи с завтрашним днем

Ночью и утром 22 января некоторые дороги покроются льдом.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в связи с туманом ночью и утром 22 января на некоторых участках дорог Баку-Губа, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Губа-Гусар, Нахчыван-Шахбуз, Барда-Истису, Геранбой-Тертер, Халдан-Мингячевир, Ханкенди-Ходжавенд, Агдам-Физули-Горадиз, Гянджа-Дашкесан, Шуша-Физули, Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, Агдам-Физули-Горадиз, Алят-Астара, Сальян-Нефтчала, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик видимость упадет до 300-800 м.

Также есть вероятность, что некоторые дороги в горных и предгорных районах покроются льдом.