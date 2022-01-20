Таинственная смерть двухмесячной азербайджанки в Петербурге

В поселке Парголово под Петербургом при таинственных обстоятельствах погибла двухмесячная азербайджанка, пишут российские СМИ. Согласно информации, уже бездыханное тело девочки без признаков насильственной смерти нашли в квартире уроженцев Азербайджана, расположенной в доме на Заречной улице.

Мать ребенка заметила, что дочь не дышит, когда собиралась ее покормить. Отмечается, что родители временно не работают, при этом семья считается благополучной. Ее члены на учете в надзорных органах не состоят.

Тело ребенка направили в морг для проведения ряда экспертиз с целью установления причины смерти.

Российские СМИ отмечают, что матерью умершего ребенка является 24-летняя гражданка Азербайджана, ее отец - 33-летний гражданин России.