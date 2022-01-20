Объявившего войну Пашиняну омбудсмена меняют на Григорян

Представивший кандидатуру Григорян депутат от фракции «Гражданский договор» Владимир Варданян отметил, что она имеет почти 12-летний профессиональный стаж работы, в основном в государственных органах. 3 июля 2019 года Григорян была была назначена заместителем министра юстиции Армении, 6 апреля 2021 года — первым замминистра юстиции.

В Национальном собрании Армении начались обсуждения по кандидатуре защитника прав человека (омбудсмена). Правящая партия «Гражданский договор» выдвинула на эту должность кандидатуру Кристине Григорян, передает Armenia Today.

«На посту заместителя министра юстиции она в основном занималась вопросами, связанными с международным сотрудничеством, в частности координацией международно-правового поля, касающегося в том числе выполнения обязательств Армении в области прав человека», – сказал Варданян.

Срок полномочий действующего омбудсмена Армана Татояна истекает в феврале нынешнего года, и власти не намерены его переизбирать. В декабре прошлого года Татоян выступил с резкой критикой правящей партии «Гражданский договор» и обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в давлении на омбудсмена с использованием различных методов.