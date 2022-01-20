Министр обороны Украины предупреждает: «Будет много крови, будут беженцы»

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину чревато катастрофой не только для Украины, но и для всей Европы.

«Будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она направляется на восток Европы… Да, это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей… Я говорю это абсолютно серьезно», - заявил министр обороны в интервью ВВС.

А.Резников отметил, что вторжение будет «очень и очень тяжелым для россиян, потому сейчас важно все решить мирным путем».