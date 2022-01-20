Токаев: Кто не спрятался, я не виноват видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил крупный бизнес, который уклоняется от уплаты налогов, передает Sputnik.
«Уплата налогов крупнейшими компаниями – это, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Я поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами. В противном случае – жесткие меры, и тогда, как говорится в детской присказке, кто не спрятался, я не виноват», - сказал президент на встрече с бизнесом 21 января.