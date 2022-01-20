При зарплате 470 тысяч депутаты Госдумы пожаловались на цены в парламентской столовой

Депутаты Госдумы пожаловались на высокие цены в парламентской столовой: стоимость обеда может доходить до 800 рублей. Об этом политики рассказали в разговоре с «Секретом фирмы», комментируя фотографию меню из думской столовой, опубликованную в соцсетях.

Депутат от КПРФ Сергей Обухов заявил, что уровень цен примерно такой, как на снимке, однако обедать в Госдуме все равно дорого. «Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти, бизнес-ланч за 300-350 рублей взять», - уточнил он, добавив, что в столовой появились микроволновки, чтобы сотрудники могли разогревать домашнюю еду.