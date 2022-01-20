Кандидат в президенты Франции попытался подкупить избирателей чипсами

Политик от организации «Объединение французских налогоплательщиков» Николя Миге отправил пакеты с чипсами членам сельских советов во Франции недалеко от города Сен-Вио. Как сообщает Le Point, он таким образом попытался заручиться их подписями для выдвижения на предстоящих президентских выборах.

Так, согласно действующему законодательству, кандидат в президенты Французской республики должен собрать 500 подписей любых избранных должностных лиц. Николя Миге пытается выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы каждый раз, начиная с 2002 года, однако всякий раз ему не хватает поддержки. Издание отмечает, что на этот раз отчаянная попытка «вечного кандидата» не увенчалась успехом.