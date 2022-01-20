Умер Луи Андерсон

Американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу «Жизнь с Луи», умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком, передает издание TMZ.

По его данным, комик боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса. Скончался он в пятницу утром, "проиграв битву".

Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах. Российскому зрителю он может быть известен по мультсериалу "Жизнь с Луи", выпуском которого он руководил. Мультсериал был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.