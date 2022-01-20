Генсек ООН заявил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона»

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что могут появиться новые штаммы коронавируса, которые окажутся заразнее «омикрона». Об этом он сообщил на Генеральной Ассамблее ООН, передает ТАСС.

«Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду», - сказал он.

Гутерриш подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы которой пока отстают от поставленных целей. Он добавил, что распространение вакцин по странам неравномерно.