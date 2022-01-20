В Баку мужчина привязал себя проволокой к дереву и совершил самоподжог

В настоящее время в прокуратуре Хатаинского района проводится расследование по факту самоубийства, совершенного 19 января около 20 часов Надиром Гашимовым, 1959 года рождения. Мужчина совершил самосожжение предварительно привязав себя к дереву проволокой. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на поступивший запрос в связи с видеозаписями, распространенными в социальных сетях.

В ходе расследования был произведен осмотр тела Надира Гашимова, никаких внешних повреждений, кроме ожоговов, на теле не обнаружено.

В настоящее время расследование продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация.