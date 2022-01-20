Теймур Раджабов женился на внучке российской актрисы фото
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов зарегистрировал брак с Анной Максаковой. Фотографиями из церемонии бракосочетания спортсмен поделился в социальной сети Instagram.
Супруга известного гроссмейстера является внучкой народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой.
Об отношениях Т.Раджабова и А.Максаковой стало известно 25 ноября прошлого года, когда девушка опубликовала в Stories совместный снимок, в комментарии к которому назвала гроссмейстера своим женихом.