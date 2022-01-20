Армяне Турции рады налаживанию отношений: «Турция должна относиться к Армении как старший брат»

21:45

Армяне Турции возлагают надежды на новый армяно-турецкий переговорный процесс, стартовавший со встречи в Москве. Турецкая газета Hürriyet побеседовала с представителями армянской общины Стамбула и узнала об их ожиданиях. По мнению армянского патриарха Константинополя архиепископа Саака Машаляна, армяне Турции рады тому, что Ереван и Анкара предпринимают шаги по нормализации отношений. Он отметил, что с точки зрения инвестиций и культуры очень ценны все шаги, направленные на установление отношений между двумя странами.

«Для армян Стамбула также крайне важно, чтобы два общества признали друг друга, могли вместе работать, делать инвестиции», - сказал Машалян. Председатель Стамбульского фонда «Карагёзян», бизнесмен Тигран Гулмезгил сказал Hürriyet, что отныне Турция во всех вопросах должна протягивать Армении руку помощи. Он отметил, что попытки нормализации отношений являются позитивным явлением и «Турция должна относиться к Армении как старший брат». Главный редактор стамбульской двуязычной еженедельной газеты «Акос» Эдвард Данзикян с оптимизмом смотрит на возобновление прямого авиасообщения между Арменией и Турцией. По его словам, открытие границ и установление дипломатических отношений станет первым шагом на пути нормализации отношений. Далее отношения должны еще больше расширяться.