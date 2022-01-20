Лукашенко призвал «международных жуликов» заканчивать с пандемией коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса жульничеством международных организаций и призвал ее закончить. Он посоветовал людям «не париться» на тему COVID-19, особенно молодежи.

«Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми», - приводятся слова белорусского президента на его официальном сайте.

«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда – это беда. Молодым людям и переживать нечего»,— добавил господин Лукашенко.