Инара Рафикгызы, судебный репортер 22:11

Завершено судебное расследование по уголовному делу 74-летнего бывшего сотрудника прокуратуры Эльбруса Алиева, обвинявшегося в мошенничестве. Эльбрус Алиев, работавший в органах прокуратуры с 1974 по 2007 год, в дальнейшем был неофициальным помощником прокурора Апшеронского района. Пользуясь своим положением, он обманывал граждан, обещая оказать помощь в различных юридических коллизиях. В общей сложности Алиев получил от трех доверившихся ему граждан 150 тысяч манатов. В своих показаниях на суде Эльбрус Алиев частично признал себя виновным по предъявленному ему обвинению, объяснив свое преступление тяжелыми личными обстоятельствами.

Среди потерпевших преподаватель факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета Гусейн Мамедов, который вручил мошеннику 50 тысяч манатов, рассчитывая «устроить» своего сына на работу в органы прокуратуры. «Я действительно неофициально работал помощником прокурора в прокуратуре Апшеронского района, и кое-кому мне удавалось помочь. Что же касается Гусейна Мамедова, то в июне 2018 года он обратился ко мне, рассказав, что его сын прошел тестовый этап на вступительном экзамене в прокуратуру, но был исключен в ходе конкурса. Он просил помочь его сыну пройти конкурс. Я знал, что не смогу, не имею возможности это сделать, но все же согласился, так как нуждался в деньгах. От Гусейна Мамедова я получил 50 тысяч манатов. Через некоторое время, поскольку дело не выгорело, он предложил вернуть деньги, но я под разными предлогами тянул время. Рассчитаться с ним сумел только в начале прошлого года». В связи с другим эпизодом Эльбрус Алиев сообщил, что летом 2016 года с ним связался дальний родственник по имени Асим и попросил о помощи в связи с уголовным делом зятя. «Ознакомившись с обвинительным актом, обнаружил, что зятю родственника вменяется статья 274 (государственная измена), - рассказал на процессе подсудимый. – Я понял, что не смогу ему помочь, обстоятельства дела не давали на это никаких шансов. Но понадеялся, что, возможно, дадут семь-восемь лет и Асим будет этим удовлетворен. Потому и взял у него деньги. Зятю Асима дали 10 лет тюрьмы... Прошу учесть, что в июле 2021 года я вернул полученные «за хлопоты» 50 тысяч манатов».