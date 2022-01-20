Следователь оказался мошенником. Но суд не отправил его в тюрьму незаметное дело
Завершено судебное расследование по уголовному делу 74-летнего бывшего сотрудника прокуратуры Эльбруса Алиева, обвинявшегося в мошенничестве.
Эльбрус Алиев, работавший в органах прокуратуры с 1974 по 2007 год, в дальнейшем был неофициальным помощником прокурора Апшеронского района. Пользуясь своим положением, он обманывал граждан, обещая оказать помощь в различных юридических коллизиях. В общей сложности Алиев получил от трех доверившихся ему граждан 150 тысяч манатов.
В своих показаниях на суде Эльбрус Алиев частично признал себя виновным по предъявленному ему обвинению, объяснив свое преступление тяжелыми личными обстоятельствами.
Среди потерпевших преподаватель факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета Гусейн Мамедов, который вручил мошеннику 50 тысяч манатов, рассчитывая «устроить» своего сына на работу в органы прокуратуры.
«Я действительно неофициально работал помощником прокурора в прокуратуре Апшеронского района, и кое-кому мне удавалось помочь. Что же касается Гусейна Мамедова, то в июне 2018 года он обратился ко мне, рассказав, что его сын прошел тестовый этап на вступительном экзамене в прокуратуру, но был исключен в ходе конкурса. Он просил помочь его сыну пройти конкурс. Я знал, что не смогу, не имею возможности это сделать, но все же согласился, так как нуждался в деньгах. От Гусейна Мамедова я получил 50 тысяч манатов. Через некоторое время, поскольку дело не выгорело, он предложил вернуть деньги, но я под разными предлогами тянул время. Рассчитаться с ним сумел только в начале прошлого года».
В связи с другим эпизодом Эльбрус Алиев сообщил, что летом 2016 года с ним связался дальний родственник по имени Асим и попросил о помощи в связи с уголовным делом зятя.
«Ознакомившись с обвинительным актом, обнаружил, что зятю родственника вменяется статья 274 (государственная измена), - рассказал на процессе подсудимый. – Я понял, что не смогу ему помочь, обстоятельства дела не давали на это никаких шансов. Но понадеялся, что, возможно, дадут семь-восемь лет и Асим будет этим удовлетворен. Потому и взял у него деньги. Зятю Асима дали 10 лет тюрьмы... Прошу учесть, что в июле 2021 года я вернул полученные «за хлопоты» 50 тысяч манатов».
Не стал Эльбрус Алиев отрицать и третий вменяемый ему эпизод, признался, что получил от своего знакомого Вели Насибова – чтобы «помочь» его сыну поступить в Медицинский университет - 50 тысяч манатов, которые проситель сам же предложил «за содействие на экзаменах». Так, во всяком случае, описывал еще одну историю своего мошенничества Э.Алиев.
«Я вновь согласился, хотя на самом деле не имел никакого отношения к Государственному экзаменационному центру. Когда Насибов-младший провалился на экзаменах, мой знакомый понял, что его обманули, очень разозлился и стал требовать деньги обратно, пожаловался на меня. Честно-благородно спустя время я и ему всю сумму полностью вернул».
Между тем два года назад обвиняемым по данному уголовному делу проходил Эльдар Юсифов. На суде Юсифов свою вину не признал, заявив, что плату за якобы разного рода помощь получал Эльбрус Алиев. Тем не менее по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Юсифов был осужден по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 34, 312.2 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса, по приговору был оштрафован на 11 тысяч манатов и освобожден в зале суда.
Определенную роль в столь мягком приговоре сыграл потерпевший Гусейн Мамедов, который подтвердил, что Юсифов лишь передавал деньги Эльбрусу Алиеву. Самого же организатора афер привлечь тогда к суду не удалось – он находился в розыске, поскольку пустился в бега.
Но правосудие все же настигло престарелого мошенника - он был арестован и передан под следствие, но ввиду возраста помещен под домашний арест.
Позднее состоявшийся на основании материалов следствия суд приговорил Эльбруса Алиева к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Заключение, однако, опять же учитывая возраст осужденного, будет условным, с испытательным сроком в два года.