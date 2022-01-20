В Великобритании выявили новый подвид омикрон-штамма коронавируса

Медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с еще более высокой скоростью. Об этом в пятницу сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), пишет ТАСС.

Пока в стране зафиксировано 426 случаев инфицирования новым штаммом, из них 146 приходятся на Лондон, еще 97 случаев - на регион Юго-Восточная Англия. Отмечается, что впервые заражение разновидностью BA.2 произошло в Великобритании 6 декабря 2021 года. На этом фоне штамму был присвоен статус "изучаемый вариант". Если рост заболеваемости продолжится в ближайшие недели, то BA.2 рискует быть классифицирован как "вызывающий беспокойство вариант", к этой категории в королевстве относятся штаммы "омикрон", "дельта", "альфа", "гамма" и "бета".