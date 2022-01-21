Госдеп США может в ближайшие дни объявить об обязательной эвакуации из Украины семей дипломатов и добровольной для части персонала, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они отмечают, что решение еще не принято.

В случае с сотрудниками речь идет о тех, чья деятельность не критична для работы диппредставительств. Решение об эвакуации не будет означать уверенность США в нападении России на Украину, а всего лишь отражает подготовку к возможному ходу событий, сказал один из источников Bloomberg.